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Звезда «Гардемаринов» Владимир Шевельков высказался о судьбе Украины

Шоу-бизнес
Звезда «Гардемаринов» Владимир Шевельков высказался о судьбе Украины

Актер Владимир Шевельков выразил свое мнение насчет судьбы Украины. По мнению звезды фильма «Гардемарины, вперед!», страна всегда была разделена пополам.

Шевельков рассказал, что однажды он снимался в кино на Украине. Во время его пребывания в Тернопольской области местные жители принимали его с теплотой.

«Я помню, что Украина, во всяком случае, в моей жизни, всегда делилась пополам! Да, там всегда была своего рода канадская Украина», — отметил актер в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Также знаменитость добавила, что хорошо проводила время с местными жителями. Он подчеркнул, что в Харькове, Одессе, Донбассе живут русские люди.

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