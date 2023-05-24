Звезда «Гардемаринов» Владимир Шевельков высказался о судьбе Украины

Актер Владимир Шевельков выразил свое мнение насчет судьбы Украины. По мнению звезды фильма «Гардемарины, вперед!», страна всегда была разделена пополам.
Шевельков рассказал, что однажды он снимался в кино на Украине. Во время его пребывания в Тернопольской области местные жители принимали его с теплотой.
«Я помню, что Украина, во всяком случае, в моей жизни, всегда делилась пополам! Да, там всегда была своего рода канадская Украина», — отметил актер в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
Также знаменитость добавила, что хорошо проводила время с местными жителями. Он подчеркнул, что в Харькове, Одессе, Донбассе живут русские люди.