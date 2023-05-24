Бутина предрекла печальную судьбу Трампу в случае победы Десантиса на праймериз

Ранее издание NBC News сообщило, что Десантис собирается объявить о своем участии в президентской гонке 2024 года во время прямого эфира с бизнесменом Илоном Маском в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры). Губернатора называют одним из наиболее консервативных претендентов на пост: он неоднократно критиковал активистов ЛГБТ-сообщества и не так давно обвинил компанию Disney в навязывании левой идеологии.