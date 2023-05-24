Бутина предрекла печальную судьбу Трампу в случае победы Десантиса на праймериз

Депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Мария Бутина предрекла бывшему президенту США Дональду Трампу «печальную судьбу» в случае победы губернатора Флориды Рона Десантиса на праймериз Республиканской партии. Об этом она заявила в Telegram-канале.
Ранее издание NBC News сообщило, что Десантис собирается объявить о своем участии в президентской гонке 2024 года во время прямого эфира с бизнесменом Илоном Маском в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры). Губернатора называют одним из наиболее консервативных претендентов на пост: он неоднократно критиковал активистов ЛГБТ-сообщества и не так давно обвинил компанию Disney в навязывании левой идеологии.
Впрочем, чтобы стать реальным кандидатом в президенты, Десантису сначала необходимо обойти Трампа на праймериз Республиканской партии, напомнила Бутина. По ее мнению, в настоящее время «слоны» в большей степени склоняются к губернатору Флориды, нежели к бывшему американскому лидеру.
«Расклад интересный — очевидно, Десантис — фаворит "системных" республиканцев, партбоссов, а Трамп — народный. Первого сделать кандидатом удобно: послушный и понятный, но рискованно — по узнаваемости и популярности — совсем не трамп (trump — козырь, англ). Можно все провести "по процедуре", но выборы проиграть: так себе история. Трамп, напротив, — популярный, но вкупе с антирейтингом, а также бессистемный и непослушный», — рассуждает Бутина.
Если Десантис все же выиграет предварительное голосование в Республиканской партии, то судьба Трампа будет печальной: ему придется участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата, что в двухпартийной системе США сделать очень сложно без административного ресурса и «мобилизационной сетки».
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