Киевские власти планируют сохранить транзитные поставки нефти и газа из России

Украинские власти хотят сохранить транзитные поставки нефти и газа из России в Европу, передает The Washington Post.
Данное решение объясняется «затруднительным положением» Киева, а транзит российских энергоресурсов приносит Украине хороший доход.
Также сообщается о плане главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего американского посла Майкла Макфола касательно новых ограничений против РФ. Инициатива предусматривает прекращение работы всех трубопроводов под контролем России за исключением магистралей, проходящих через украинскую территорию.