Киевские власти планируют сохранить транзитные поставки нефти и газа из России

Также сообщается о плане главы офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего американского посла Майкла Макфола касательно новых ограничений против РФ. Инициатива предусматривает прекращение работы всех трубопроводов под контролем России за исключением магистралей, проходящих через украинскую территорию.