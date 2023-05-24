Exxpress: активное производство российских танков Т-90М стало серьезной проблемой для Запада

Массовое производство Россией танков Т-90М стало главной проблемой для Запада, пишет Exxpress.
Отмечается, что российская промышленность не только создает новые танки, но и модернизирует ранние модели различных тяжелых боевых машин. По словам экспертов, даже старые Т-55 и Т-62 после обновления могут стать серьезными противниками на поле боя.
«Их броня прочнее, а пушки больше, чем те, что Украина получает от НАТО», — сказано в статье.
В публикации подчеркивается, что западные страны рассчитывали сломить российский военно-промышленный комплекс с помощью санкций, однако просчитались.