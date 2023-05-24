Успокоить публику или найти предлог. Что стоит за нежеланием Японии вступать в НАТО

В то же время его потенциальное открытие вызывает «настороженность» и «неприятие» как в Пекине, так и в Москве, уже не говоря про Пхеньян, отметил Кистанов. Поэтому в данном случае заявление Кисиды сделано с целью «как-то успокоить» общественность. К тому же подобные высказывания звучали и со стороны европейцев, заверявших, что они якобы не собираются участвовать в каких-либо военных мероприятиях.