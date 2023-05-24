Успокоить публику или найти предлог. Что стоит за нежеланием Японии вступать в НАТО

Утверждения премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что его страна не планирует вступать в НАТО, направлены, прежде всего, на Китай, Россию и Северную Корею, заявил в беседе с «ПС» руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов. По его словам, Токио продолжает налаживать сотрудничество с членами Альянса.
«Слова Кисиды, что Япония и страны НАТО не будут участвовать в каких-либо совместных акциях, это успокаивающее заявление на публику. Сейчас они говорят так, но придет время — и появится предлог, чтобы начать проводить какие-то совместные акции», — подчеркнул Кистанов.
В среду, 24 мая, Кисида заявил, что Япония не планирует присоединяться к НАТО. Решение об открытии представительства Альянса в Токио пока не принято, уточнил премьер во время пленарного заседания верхней палаты парламента. Правда, при этом политик объявил о намерениях и дальше укреплять сотрудничество со странами блока на фоне непростой геополитической обстановки.
«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — резюмировал глава правительства, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в 2024 году в Токио планируют разместить представительство НАТО, которое будет выполнять функции офиса связи. За счет него страны Альянса и Япония смогут проводить консультации по различным вопросам, в том числе при участии других союзников организации.
В то же время его потенциальное открытие вызывает «настороженность» и «неприятие» как в Пекине, так и в Москве, уже не говоря про Пхеньян, отметил Кистанов. Поэтому в данном случае заявление Кисиды сделано с целью «как-то успокоить» общественность. К тому же подобные высказывания звучали и со стороны европейцев, заверявших, что они якобы не собираются участвовать в каких-либо военных мероприятиях.
«Но все это направлено на то, чтобы использовать офис и дальше укреплять отношения не только с Японией, но и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), такими как Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея. НАТО фактически лезет в этот регион, хотя посмотрите на карту — где Тихий океан и где Европа?» — возмутился бывший сотрудник Генконсульства СССР в Осаке.
Эксперт напомнил, что 16 декабря 2022 года в Японии приняли обновленную стратегию национальной безопасности, в которой Китай, Россия и Северная Корея обозначены как угроза национальной безопасности: КНР представляет «наибольший стратегический вызов», РФ «вызывает беспокойство», а КНДР отмечена как «еще более серьезная угроза, чем ранее».
«Фактически идет процесс объединения усилий между Японией и странами НАТО в сфере военного сотрудничества в плане сдерживания, в первую очередь Китая, а также России. <…> НАТО считает, что интересы безопасности организации простираются в том числе на Азиатско-Тихоокеанский регион», — заметил собеседник издания.
Об этом также свидетельствует тот факт, что члены Альянса направляют в регион свои корабли, вооруженные силы, а также занимаются разработкой истребителей нового поколения совместно с Японией, добавил эксперт.
Более того, судя по официальным заявлениям Токио и стран НАТО, безопасность в Европе и АТР — неделима, поэтому перед ними стоит задача координировать усилия, в том числе нивелировать угрозу, которая, с их точки зрения, исходит со стороны Китая, России и Северной Кореи, заключил Кистанов.
Ранее в японской Хиросиме завершился саммит «Большой семерки»: лидеры стран-участниц официально зафиксировали, что продолжат оказывать «дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную» помощь Украине, а также противодействовать России и поддерживающим ее государствам.
Примечательно, что на протяжении всех трех дней мероприятия Кисида ни разу не упомянул США в контексте трагедии в Хиросиме и Нагасаки, которые в 1945 году подверглись американским ядерным бомбардировкам. Зато не обошлось без нападок на Китай, после чего Пекин выразил Японии решительный протест и вызвал японского посла «на разговор».