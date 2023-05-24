Глава СВР Нарышкин призвал США и Великобританию убраться к «дьяволу» из-за нападок на Иран

Белому дому и Лондону следует отправиться к своему давнему приятелю — сатане. Такой неожиданный призыв озвучил руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Госслужащий отметил, что американскому и британскому руководствам необходимо прекратить свои нападки на Тегеран и заняться проблемами, которые есть внутри их государств.
«А еще лучше убираться к их старому приятелю – к дьяволу», — отметил Нарышкин.
Так глава СВР в рамках международной встречи по безопасности, которая состоялась в Подмосковье, отреагировал на вмешательства Соединенных Штатов и Великобритании в дела ближневосточных государств.