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Европейские игры в Кракове не получат статус ЧЕ-2023 из-за недопуска россиян и белорусов

Спорт
Европейские игры в Кракове не получат статус ЧЕ-2023 из-за недопуска россиян и белорусов

Европейские игры в Польше лишили статуса континентального первенства по фехтованию после недопуска к участию в них россиян.

Европейские игры по фехтованию в Кракове не получат статус индивидуального континентального первенства. Об этом сообщили журналисты Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.

По информации источника, исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отозвал у турнира в Польше статус ЧЕ-2023 из-за ситуации с получением визы спортсменами из РФ и Белоруссии, которым запрещено посещать страну.

Европейские игры стартуют в Кракове 21 июня и пройдут по 2 июля. Новое место проведения индивидуального чемпионата Европы по фехтованию определится позже.

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