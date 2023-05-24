Европейские игры в Кракове не получат статус ЧЕ-2023 из-за недопуска россиян и белорусов

Европейские игры в Польше лишили статуса континентального первенства по фехтованию после недопуска к участию в них россиян.
Европейские игры по фехтованию в Кракове не получат статус индивидуального континентального первенства. Об этом сообщили журналисты Le Figaro со ссылкой на агентство AFP.
По информации источника, исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отозвал у турнира в Польше статус ЧЕ-2023 из-за ситуации с получением визы спортсменами из РФ и Белоруссии, которым запрещено посещать страну.
Европейские игры стартуют в Кракове 21 июня и пройдут по 2 июля. Новое место проведения индивидуального чемпионата Европы по фехтованию определится позже.