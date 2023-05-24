Здесь зародилась ЧВК «Вагнер» — Пригожин об офисе на Лейтенанта Шмидта в Петербурге

ЧВК «Вагнер» зародилась в офисе, расположенном на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступил основатель «оркестра» Евгений Пригожин, сообщает его пресс-служба.
Пользователи социальных сетей ранее обратили свое внимание на памятную табличку, установленную на фасаде здания. На ней указывается, что именно из указанного офиса первые бойцы ЧВК «Вагнер» отправились в Донбасс. Отвечая на запрос издания RuNews24, Пригожин подтвердил эту информацию.
«Да, из этого офиса первые парни уехали в 2014 году в Донбасс, проделали большой путь, серьезную работу. Здесь, собственно говоря, зародилась ЧВК "Вагнер"», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Евгений Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает набор новых бойцов после освобождения Артемовска. По его словам, впереди у «музыкантов» еще очень много задач, требующих решения.