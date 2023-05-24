Здесь зародилась ЧВК «Вагнер» — Пригожин об офисе на Лейтенанта Шмидта в Петербурге

Пользователи социальных сетей ранее обратили свое внимание на памятную табличку, установленную на фасаде здания. На ней указывается, что именно из указанного офиса первые бойцы ЧВК «Вагнер» отправились в Донбасс. Отвечая на запрос издания RuNews24, Пригожин подтвердил эту информацию.