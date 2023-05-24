Силовики задержали конструктора предприятия ОПК по делу о госизмене в Ростове-на-Дону

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера-конструктора, который передавал данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса, средствах противовоздушной обороны и личном составе Вооруженных Сил России украинской разведке, передает ТАСС.
Фигурант общался с представителями украинского Главного управления разведки Министерства обороны с февраля по апрель 2023 года и передавал информацию, выполняя их задания.
ФСБ задокументировала и пресекла его противоправную деятельность, возбудив уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ. Инженеру-конструктору грозит пожизненное заключение. Его фамилию в ФСБ не уточнили.