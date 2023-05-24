Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Красноярского края Семенова

Член Совета Федерации России от Красноярского края Валерий Семенов официально снят с должности сенатора от региона. Такая информация была обнародована 24 мая.
Соответствующее решение о досрочном прекращении полномочий политика принял Совфед в рамках заседания, которое состоялось в среду. По имеющимся данным, таким образом СФ отреагировал на просьбу Семенова, который решил сменить место деятельности.
Ранее российский сенатор Константин Косачев в своем Telegram-канале предложил сформировать перечень государств, которые имеют дружественное отношение к Москве. Такие сведения обнародовали журналисты телеканала «360».