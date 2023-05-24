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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Красноярского края Семенова

Политика
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Красноярского края Семенова

Член Совета Федерации России от Красноярского края Валерий Семенов официально снят с должности сенатора от региона. Такая информация была обнародована 24 мая.

Соответствующее решение о досрочном прекращении полномочий политика принял Совфед в рамках заседания, которое состоялось в среду. По имеющимся данным, таким образом СФ отреагировал на просьбу Семенова, который решил сменить место деятельности.

Ранее российский сенатор Константин Косачев в своем Telegram-канале предложил сформировать перечень государств, которые имеют дружественное отношение к Москве. Такие сведения обнародовали журналисты телеканала «360».

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