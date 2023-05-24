ФСБ проводит обыски по делу о хищении 2 млрд руб. из Пенсионного фонда в Ингушетии

Сотрудники управления ФСБ России по Ингушетии совместно с МВЛ проводят обыски по делу о хищении более 2 миллиардов рублей из Пенсионного фонда, сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве. Следователи фиксируют коррупционные правонарушения, касающиеся оформления социальных выплат людям, не имеющим на это законных оснований.
Из-за противоправной деятельности должностных лиц были ущемлены права льготников, а государству причинен значительный материальный ущерб.