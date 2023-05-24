Мишустин: доля расчетов России и КНР в нацвалютах достигла 70%

Россия и Китай стали чаще использовать национальные валюты для расчетов во время торговли. Доля таких расчетов стала достигать 70%, передает РИА Новости слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Чиновник выразил надежду, что Россия и Китай досрочно выполнят обозначенную ранее цель по наращиваю товарооборота до 200 млрд долларов. Мишустин полагает, что она также может быть перевыполнена в течение этого года.
Глава российского правительства добавил, что страны работают над тем, чтобы синхронизировать и расширять приграничную инфраструктуру. Это станет фундаментом для совместной работы в других сферах.