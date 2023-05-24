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Аксенов предупредил о временном закрытии Крымского моста 24 мая

Общество
Аксенов предупредил о временном закрытии Крымского моста 24 мая

Крымский мост будет временно закрыт из-за проводимых в районе учений, заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, движение по переправе через Керченский пролив восстановят через несколько часов. Об этом Аксенов написал в своем официальном Telegram-канале. Также глава Крыма призвал россиян доверять только проверенным источникам информации.

Аксенов ранее заявил, что власти республики уже национализировали квартиру супруги президента Украины Владимира Зеленского в Ялте. Также под процедуру попали украинские банковские структуры и винодельческие предприятия.

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