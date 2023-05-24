Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал отношения главы киевского режима Владимира Зеленского с Белым домом.
По словам эксперта, Правительство Соединенных Штатов подталкивает украинского лидера как «крысу в лабиринте» к определенному выходу. Соответствующее заявление он сделал в эфире радио Sputnik.
«Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте», — рассказал Безпалько о своем видении сложившейся ситуации.
Ранее телеканал «360» писал, что российско-украинские переговоры являются окончательным способом разрешения нынешнего кризиса. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.