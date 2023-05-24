Baijiahao: Турция устроила в НАТО бунт и преподнесла России неожиданный подарок

Авторы в статье, пересказ которой обнародовала «ПолитРоссия», напомнили, что в рамках российской спецоперации на Украине Белый дом и его союзники продолжают давить на Турцию. В частности, американская власть вынуждает Анкару разорвать контакты с Кремлем и ввести против Москвы ограничительные меры. Вот только турецкое руководство на поводу у США не пошло.