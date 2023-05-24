Турецкая власть неожиданным образом преподнесла Москве крупный подарок. Каким хитрым маневром Анкара поставила на место США и НАТО, рассказали журналисты Baijiahao.
Авторы в статье, пересказ которой обнародовала «ПолитРоссия», напомнили, что в рамках российской спецоперации на Украине Белый дом и его союзники продолжают давить на Турцию. В частности, американская власть вынуждает Анкару разорвать контакты с Кремлем и ввести против Москвы ограничительные меры. Вот только турецкое руководство на поводу у США не пошло.
Действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган устроил внутри Североатлантического альянса бунт, заявив, что его государство будет и дальше сотрудничать с Россией. Как отметили китайские аналитики, эти слова не только опустили Вашингтон с небес на землю, но и стали для Москвы настоящим сюрпризом.
«Таким образом турецкий лидер сделал России большой подарок», — говорится в статье.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и Эрдоган являются серьезными политиками. Об этом говорится в материале телеканала «360».