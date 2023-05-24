Баширов: Турции предстоит сделать стратегический выбор между Россией и Западом

Турецким гражданам в воскресенье, 28 мая, предстоит не просто определиться с новым главой государства, но и сделать стратегический выбор, касающийся дальнейшего взаимодействия с Россией. Такое мнение в Telegram-канале «Политджойстик» высказал политолог Марат Баширов.
Так эксперт отреагировал на недавние заявления двух главных фаворитов гонки, вышедших во второй тур голосования, по поводу возможного введения санкций в отношении Москвы.
Действующий лидер Реджеп Эрдоган заверил, что не будет принимать подобных мер, тогда как его соперник — единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу — пообещал наложить ограничения на РФ в случае победы на выборах.
«Еще один водораздел на выборах президента Турции. Эрдоган: мы не введем санкции против России. Кылычдароглу: мы присоединимся к санкциям Запада против России. Стратегический выбор Турции предстоит, а не просто главу государства определить», — заметил в свою очередь Баширов.
Ранее Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские и парламентские выборы в Турции, опубликовав в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры) соответствующий пост на русском языке. В ответ Эрдоган обвинил своего оппонента в том, что он не разбирается в политике.
«Он [Кылычдароглу] говорит, что будет подчиняться указаниям Запада и вводить санкции в отношении Путина. Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уходите на отдых. В мире политики так не делается», — подчеркнул президент, добавив, что Турция поддерживает контакты со всеми странами мира.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что один из участников президентских выборов в Турции Синан Оган, заручившийся поддержкой 5,17% избирателей в первом туре, призвал своих сторонников отдать голоса за Эрдогана. Подробнее о том, поможет ли это нынешнему главе государства переизбраться на новый срок, читайте в нашей статье.