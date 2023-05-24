Баширов: Турции предстоит сделать стратегический выбор между Россией и Западом

Ранее Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в президентские и парламентские выборы в Турции, опубликовав в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры) соответствующий пост на русском языке. В ответ Эрдоган обвинил своего оппонента в том, что он не разбирается в политике.