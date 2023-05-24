«После взятия Артемовска набор не прекращается»: Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» продолжает комплектоваться бойцами

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин напомнил, что набор желающих попасть в ряды «оркестра» продолжается и после взятия Артемовска.
С соответствующим запросом в пресс-службу бизнесмена обратилась редакция издания «Политонлайн». Он подчеркнул, что перед бойцами стоит огромное количество задач, поэтому в полевых лагерях начинаются усиленные тренировки.
«Да, безусловно, после взятия Артемовска набор не прекращается. Задач впереди еще огромное количество. Поэтому в полевых лагерях сейчас будет более интенсивная подготовка. И мы всех ждем. Тех, кто хочет записаться в ЧВК "Вагнер". Работа продолжается», — приводит слова основателя «оркестра» его пресс-служба.
Ранее Пригожин опроверг сообщения американских СМИ о резком сокращении рядов ЧВК «Вагнер». Он обратил внимание, что ежемесячно к «музыкантам» присоединяются более 10 тысяч добровольцев.