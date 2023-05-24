Крымские власти подтвердили планы по национализации квартиры Елены Зеленской в Ялте

В Крыму продолжается процесс национализации имущества врагов России. В числе прочих объектов недвижимости крымские власти национализируют квартиру Елены Зеленской в Ялте. Об этом глава полуострова Сергей Аксенов заявил в видеообращении в Telegram-канале.
В собственность республики, по его словам, войдет здание в Симферополе, которое принадлежало крымско-татарскому «меджлису»* (признан экстремистской организацией, запрещен в России), а также квартира семьи Владимира Зеленского в Ялте.
Ранее крымский парламент национализировал имущество некоторых украинских олигархов, которые связаны с действующей киевской властью и настроены против России, в их числе Арсений Яценюк, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Нестор Шуфрич и другие.