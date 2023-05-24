Собянин заявил, что москвичи смогут самостоятельно выбрать цвета для новых линий метро

Цвета для строящихся линий московского метрополитена будут определены с помощью голосования. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Опрос москвичей проходит на сайте проекта «Активный гражданин». Представленная для выбора палитра была подобрана так, чтобы новые цвета не сливались с уже существующими. Горожанам дан выбор из четырех комбинаций.
«Это важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями», — говорится в блоге Собянина.
Мэр напомнил о высоких темпах развития московского метрополитена. Он подчеркнул, что открытие новых линий не завершение, а лишь середина большой работы, передает телеканал «360».