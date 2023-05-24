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Собянин заявил, что москвичи смогут самостоятельно выбрать цвета для новых линий метро

Общество
Собянин заявил, что москвичи смогут самостоятельно выбрать цвета для новых линий метро

Цвета для строящихся линий московского метрополитена будут определены с помощью голосования. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Опрос москвичей проходит на сайте проекта «Активный гражданин». Представленная для выбора палитра была подобрана так, чтобы новые цвета не сливались с уже существующими. Горожанам дан выбор из четырех комбинаций.

«Это важный и ответственный выбор, ведь со временем цвета становятся народными названиями», — говорится в блоге Собянина.

Мэр напомнил о высоких темпах развития московского метрополитена. Он подчеркнул, что открытие новых линий не завершение, а лишь середина большой работы, передает телеканал «360».

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