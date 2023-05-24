Комплекс С-350 впервые поразил украинские самолеты в автоматическом режиме

Расчет зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь» уничтожил боевые самолеты Вооруженных сил Украины в зоне СВО, отмечается, что уничтожение целей происходило в полностью автоматическом режиме. Об этом РИА Новости сообщил источник.
«Ракетами были сбиты несколько боевых самолетов и БПЛА Украины», — цитирует источника агентство.
Собеседник агентства подчеркнул, что такой режим работы был опробован в условиях реального боя впервые в мире. «Витязь» выполнил полностью автоматические обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей, уточнил собеседник агентства.