Марочко: подразделения ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении

Подразделения украинских войск укрепляют позиции вдоль линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
В комментарии ТАСС он отметил, что в пункты временной дислокации ВСУ перебрасывают инженерную технику и строительные материалы.
«На Краснолиманском направлении противник укрепляет позиции», — рассказал собеседник журналистов.
По его словам, на второй и третьей линиях обороны подразделения ВСУ осуществляют дооборудование уже существующих укрепрайонов, а также возводят новые фортификационные сооружения.
Ранее Марочко также сообщал о концентрации украинских войск в районе города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.