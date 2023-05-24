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Марочко: подразделения ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении

Армия
Марочко: подразделения ВСУ укрепляют позиции на Краснолиманском направлении

Подразделения украинских войск укрепляют позиции вдоль линии обороны на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

В комментарии ТАСС он отметил, что в пункты временной дислокации ВСУ перебрасывают инженерную технику и строительные материалы.

«На Краснолиманском направлении противник укрепляет позиции», — рассказал собеседник журналистов.

По его словам, на второй и третьей линиях обороны подразделения ВСУ осуществляют дооборудование уже существующих укрепрайонов, а также возводят новые фортификационные сооружения.

Ранее Марочко также сообщал о концентрации украинских войск в районе города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

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