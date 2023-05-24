Пошлину в 220% на импорт БАДов из недружественных стран могут ввести в России

Российские власти обсуждают возможность введения 220%-ной пошлины на ввоз БАДов из недружественных РФ стран. В Минэкономразвития и Роспотребнадзоре уже подтвердили проработку этого решения. Такой информацией делятся «Известия».
Этот шаг может коснуться продукции таких предприятий, как Stada, Solgar и Unipharm. В Правительстве РФ считают, что введение высоких пошлин станет контрсанкцией и методом борьбы с фальсификатом на российском рынке.
Ряд представителей экспертного сообщества высказался против подобных мер, так как они могут навредить потребителям и дистрибьюторам продукции.