Глава евродипломатии Жозеп Боррель сделал оговорку по Фрейду, комментируя атаку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Боррель во время выступления по итогам заседания глав военных ведомств Евросоюза не смог прокомментировать инцидент в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.
«Возможно, это такая оговорка по Фрейду, потому что как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы», — объяснила Захарова.
Украинские диверсанты попали в Грайоворонский район 22 мая. Российской армии удалось уничтожить разведывательную группу ВСУ.
Ранее телеканал «360» сообщил, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал избегать эскалации на фоне событий в Белгородской области.