Слова замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по поводу ядерного апокалипсиса нашли поддержку среди пользователей Сети. Читатели Daily Mail призвали Европу перестать снабжать Киев вооружением.
Ранее политик сказал, что предоставление украинской армии самолетов F-16 приближает все мировое сообщество к катастрофе. Это высказывание настолько взбудоражило умы пользователей Сети, что они не скупились на гневные комментарии в адрес западного мира.
«Самое время оставить их в покое. Нам не следует снабжать Украину, если мы не хотим начать третью мировую войну!» — написал юзер.
«У меня нет желания умирать за Украину», — добавил другой.
«Битва проиграна, а Запад просто спонсирует новые смерти украинцев», — отметил еще один.
Ранее в Кремле заявили, что Москва против заморозки украинского кризиса. Об этом пишет телеканал «360».