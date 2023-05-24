Лукашенко заявил, что не планирует умирать

Глава белорусского государства Александр Лукашенко не собирается умирать. Об этом рассказал сам лидер.
По словам президента, он перенес вызванную аденовирусом болезнь. Таким образом Лукашенко на совещании по актуальным вопросам здравоохранения развеял возникшие в Сети опасения из-за своей скорой смерти.
«Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Это не больше чем досужие рассуждения в мессенджерах и Telegram-каналах», — объяснил лидер.
Напомним, что аденовирусная инфекция — это группа острых вирусных заболеваний, при которых возникает поражение слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кишечника и лимфоидных тканей.
Ранее телеканал «360» писал, что президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой 24 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.