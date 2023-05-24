Daily Mail: у Британии заканчивается вооружение для поставок Украине

Уилдон добавил, что Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. При этом он подчеркнул, что срок их годности, скорее всего, уже истек. Эксперт также отметил, что Лондон в случае конфликта будет заведомо истощен из-за оказания военной помощи Киеву.