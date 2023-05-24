Daily Mail: у Британии заканчивается вооружение для поставок Украине

Британия оказалась в непростой ситуации из-за поставок ракет и другого вооружения Украине, пишет Daily Mail.
Стратегический аналитик Говард Уилдон рассказал изданию, что у британской стороны заканчивается оружие для передачи украинским военным. По его словам, Лондону следует придержать оставшееся у него вооружение.
Уилдон добавил, что Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. При этом он подчеркнул, что срок их годности, скорее всего, уже истек. Эксперт также отметил, что Лондон в случае конфликта будет заведомо истощен из-за оказания военной помощи Киеву.