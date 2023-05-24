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В США подросток пытался прорваться к Белому дому на грузовике и угрожал Байдену расправой

Происшествия
В США подросток пытался прорваться к Белому дому на грузовике и угрожал Байдену расправой

Подросток пытался прорваться к Белому дому на арендованном грузовике и угрожал расправой президенту США Джо Байдену. О случившемся сообщает NBC News.

Инцидент минувшим вечером. Злоумышленник врезался в шлагбаум на территории Белого дома, после чего сдал назад и протаранил его еще раз. Сотрудники службы безопасности оперативно задержали агрессивного юношу — он заявил, что хочет «захватить власть» и расправиться с действующим американским лидером.

По информации СМИ, задержанный оказался 19-летним жителем штата Миссури, который якобы планировал преступление на протяжении шести месяцев. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

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