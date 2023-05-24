В США подросток пытался прорваться к Белому дому на грузовике и угрожал Байдену расправой

Подросток пытался прорваться к Белому дому на арендованном грузовике и угрожал расправой президенту США Джо Байдену. О случившемся сообщает NBC News.
Инцидент минувшим вечером. Злоумышленник врезался в шлагбаум на территории Белого дома, после чего сдал назад и протаранил его еще раз. Сотрудники службы безопасности оперативно задержали агрессивного юношу — он заявил, что хочет «захватить власть» и расправиться с действующим американским лидером.
По информации СМИ, задержанный оказался 19-летним жителем штата Миссури, который якобы планировал преступление на протяжении шести месяцев. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.