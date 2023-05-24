Власти РФ планируют ввести цифровой акциз на табак и пиво с 2024 года

Российское финансовое ведомство и «Оператор-ЦРПТ» должны разработать и утвердить дорожную карту по переходу с бумажного акциза на цифровой. Также сообщается, что пилотный проект по реализации данных о маркировке и прослеживаемости во время налоговых проверок запланирован на май 2023 — июль 2024-го.