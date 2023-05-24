Власти РФ планируют ввести цифровой акциз на табак и пиво с 2024 года

В первом квартале 2024 года в России начнется процесс введения цифрового акциза на пиво и табак, свидетельствуют данные дорожной карты Минфина РФ.
Российское финансовое ведомство и «Оператор-ЦРПТ» должны разработать и утвердить дорожную карту по переходу с бумажного акциза на цифровой. Также сообщается, что пилотный проект по реализации данных о маркировке и прослеживаемости во время налоговых проверок запланирован на май 2023 — июль 2024-го.
Так власти страны хотят посмотреть на возможность перехода на бездекларационный режим, чтобы отказаться от декларации акциза. Также планируется изучить прослеживаемость продукции для реализации подобных проверок и расчетов со стороны ФНС.