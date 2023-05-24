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Кремль: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Политика
Кремль: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Россия поддерживает идею о недопустимости заморозки конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь главы государства в беседе с ТАСС прокомментировал слова немецкого канцлера Олафа Шольца, призвавшего не ставить целью переговоров между Москвой и Киевом заморозку конфликта. Он отметил, что Россия допускает исключительно сценарий, при котором военная спецоперация будет завершена.

«Россия солидарна», — сказал Песков.

Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Республики Сербской Милорад Додик назвал вынужденной мерой российскую спецоперацию на Украине.

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