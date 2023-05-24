Кремль: Россия выступает против заморозки конфликта на Украине

Россия поддерживает идею о недопустимости заморозки конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом пресс-секретарь главы государства в беседе с ТАСС прокомментировал слова немецкого канцлера Олафа Шольца, призвавшего не ставить целью переговоров между Москвой и Киевом заморозку конфликта. Он отметил, что Россия допускает исключительно сценарий, при котором военная спецоперация будет завершена.
«Россия солидарна», — сказал Песков.
Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Республики Сербской Милорад Додик назвал вынужденной мерой российскую спецоперацию на Украине.