Константин Богомолов заявил, что российская элита оплакивает свою безмятежную жизнь

Режиссер Константин Богомолов высказался о чувствах российской элиты после начала специальной операции на Украине. По словам художественного руководителя Театра на Малой Бронной, обеспеченные люди страдают о прошлой жизни.
Богомолов отметил, что после начала СВО «особые русские» оказались в растерянности. И вместо того, чтобы начать усиленно работать, они погрузились в страдания о былой жизни.
«Не кровь пролитую оплакивают. Свой счастливый смех оплакивают. Свои винировые улыбки. Свою безмятежную жизнь. Свой рай», — заявил Богомолов в статье для РИА Новости «Диетическое горе».
Режиссер призвал перестать заниматься рефлексией, так как «поезд истории пошел по иным рельсам». Театральный деятель заявил, что в настоящем есть смысл и цель, ради чего прошлое «должно умереть дважды».