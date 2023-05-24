«По вечерам страшно»: путешественница из России раскритиковала отдых в Абхазии

Путешественница из России в компании молодого человека отправилась в Абхазию. Однако отдых на курорте разочаровал россиянку.
Пара выбрала это направление из-за доступных цен на отдых по сравнению с Адлером. Бронирование номера в Абхазии они осуществляли своими силами, оплатив отель с полупансионом, перелет и трансфер. Туристка осталась недовольна размещением и мерами безопасности в этой стране.
«Маршруты и смотровые площадки не проверяют на предмет безопасности, урны переполнены, а по вечерам страшно гулять по улицам», — приводит слова россиянки портал «Тонкости туризма».
Туристку также не устроило качество экскурсий. Кроме того, она предупредила соотечественников, что на местных рынках туристов могут обсчитать.
Телеканал «360» ранее сообщил, что Абхазия оказалась самой дешевой страной для отдыха у моря за границей. В список также вошли ОАЭ и Бахрейн.