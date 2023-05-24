«По вечерам страшно»: путешественница из России раскритиковала отдых в Абхазии

Пара выбрала это направление из-за доступных цен на отдых по сравнению с Адлером. Бронирование номера в Абхазии они осуществляли своими силами, оплатив отель с полупансионом, перелет и трансфер. Туристка осталась недовольна размещением и мерами безопасности в этой стране.