СК раскрыл совершенное в 1998 году убийство семьи с ребенком в Красноярске

Трагедия произошла 30 мая 1998 года в одном из жилых домов. В квартиру главы семейства пришел 30-летний знакомый. чтобы решить вопрос об отсрочке возврата долга в 20 млн рублей. Во время беседы между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость достал оружие и расстрелял хозяина квартиры, а также его супругу и дочь.