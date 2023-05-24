СК раскрыл совершенное в 1998 году убийство семьи с ребенком в Красноярске

Супружеская пара их малолетняя дочь были расстреляны в 1998 году на территории Красноярска. Найти виновного в преступлении удалось только сейчас, сообщили в пресс-центре СК России.
Трагедия произошла 30 мая 1998 года в одном из жилых домов. В квартиру главы семейства пришел 30-летний знакомый. чтобы решить вопрос об отсрочке возврата долга в 20 млн рублей. Во время беседы между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость достал оружие и расстрелял хозяина квартиры, а также его супругу и дочь.
После этого злоумышленник вывез тела на дачный участок своего родственника, положил их в яму и закопал. Только 22 мая 2023 года останки погибших и их одежда были найдены.
Управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возобновило расследование уголовного дела. В настоящее время предполагаемый убийца заключен под стражу, ему предъявлены обвинения.