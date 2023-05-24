РИА Новости: Нью-Йорк уходит под воду со скоростью несколько миллиметров в год

Город Нью-Йорк в будущем может полностью погрузиться под воду. Об этом свидетельствуют исследования ученых из Геологической службы США и Университета Род-Айленда.
Специалисты считают, что главной причиной являются крупнейшие небоскребы, построенные на зыбком грунте. Подобное проседание угрожает еще 99 крупным городам, пишет РИА Новости.
Общий вес нью-йоркских сооружений составляет 770 миллионов тонн, утверждают ученые. Под общей тяжестью построек мегаполис погружается в океан примерно на три — три с половиной миллиметра в год. При этом любое новое строительство будет значительно усугублять ситуацию.
«Каждое новое высотное здание, возведенное на побережье, увеличивает риск оседания и наводнения в будущем», — заявил руководитель исследования Том Парсонс.
Ученые предупредили, что стандартные меры реагирования при возможных подтоплениях в нынешних условиях не сработают. Речь идет о береговых насыпях, осушении и откачки грунтовых вод. Эти методы используются, когда здания имеют под собой устойчивую поверхность, как, например, в Бронксе и в Верхнем Манхэттене. Однако основная часть Нью-Йорка стоит на рыхлых прибрежных, озерных и ледниковых отложениях — песке, глине, иле и ледниковой морене. Специалисты подчеркнули, что такой грунт изначально не предназначен для возведения крупных сооружений.