SHOT: злоумышленник со взрывчаткой подорвал себя на границе Ростовской области

Неизвестный мужчина решил пробраться в Ростовскую область вместе со взрывчаткой. Однако злоумышленник подорвал себя, когда его попытались задержать пограничники, информацию об этом передает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел недалеко от пропускного пункта «Весело-Вознесенка» на границе Донецкой Народной Республики и Ростовской области. По данным источника, мужчина перелез через забор, после чего побежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов.
«Пограничники были подняты по тревоге. Когда нарушителя стали нагонять и он понял, что уйти не получится, подорвал себя неустановленным СВУ», — говорится в сообщении.
Личность погибшего мужчины не установлена. Информации о пострадавших среди сотрудников погранслужбы не поступало. Официального подтверждения информации пока не последовало.