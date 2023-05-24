Овчарка набросилась на девятилетнего ребенка в Сочи

Инцидент произошел днем 22 мая на детской площадке, расположенной рядом с домом №17/1 по улице Мацестинской. Сообщается, что собака породы овчарки набросилась на ребенка и вгрызлась ему в горло. Пса оттащил мужчина, который находился рядом.

