Овчарка набросилась на девятилетнего ребенка в Сочи

Нападение собаки на девятилетнего ребенка произошло в Сочи. Информацию об этом передает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Инцидент произошел днем 22 мая на детской площадке, расположенной рядом с домом №17/1 по улице Мацестинской. Сообщается, что собака породы овчарки набросилась на ребенка и вгрызлась ему в горло. Пса оттащил мужчина, который находился рядом.
«На детской площадке, в день инцидента, было много детей и взрослых, которые оттащили собаку. Случай зарегистрирован в полиции в 19:33», — сообщила бабушка мальчика.
Ребенок остался жив, однако он получил рваную рану в области шеи. Другие подробности произошедшего не сообщаются.