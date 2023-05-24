Член совета при президенте Безпалько: Зеленский стал для США крысой в лабиринте

Вашингтон принимает президента Украины Владимира Зеленского за «крысу в лабиринте». Такую точку зрения выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.
США постепенно приостанавливают финансирование киевского режима из-за внутренних проблем. В частности, в Белом доме заняты решением острой ситуации с госдолгом и так называемой угрозой дефолта.
«Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу», — отметил Безпалько.
При этом эксперт уверен, что Вашингтон не планирует прекращать свое участие в украинском конфликте. Если бы политика американского истеблишмента изменилась, это заметил бы весь мир. Однако пока США продолжают заставлять своих союзников из Европы поддерживать Украину.