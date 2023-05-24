Член совета при президенте Безпалько: Зеленский стал для США крысой в лабиринте

При этом эксперт уверен, что Вашингтон не планирует прекращать свое участие в украинском конфликте. Если бы политика американского истеблишмента изменилась, это заметил бы весь мир. Однако пока США продолжают заставлять своих союзников из Европы поддерживать Украину.