Песков: Путин готовит очное выступление на пленарной сессии ПМЭФ

Российский президент Владимир Путин традиционно поучаствует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам чиновника, глава государства лично поприсутствует на мероприятии.
Часть пленарной сессии пройдет в формате дискуссии. Как заявил Песков, к обсуждениям также присоединится и Путин.
«Да, готовится выступление», — ответил Песков на соответствующие вопросы.
В период с 14 по 17 июня в Северной столице состоится ПМЭФ – крупнейший экономический форум в России. Путин ранее заявлял, что в этом году одной из главных тем форума будет рынка труда.