Япония не намерена в ближайшее время вступать в НАТО

Токио не имеет планов по вступлению в Североатлантический альянс. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Глава правительства выступил на пленарном заседании верхней палаты парламента. Один из депутатов задал ему вопрос касательно возможного расширения Альянса за счет Японии, на что получил однозначный ответ.
«У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена», — ответил Кисида.
Однако премьер подчеркнул, что страна продолжает активно взаимодействовать с НАТО. По его словам, в нынешних геополитических условиях это необходимо.