Партизаны из Херсона помогли уничтожить 30 солдат ВСУ и склад с боеприпасами

Благодаря содействию организации «Русский Херсон» российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, четыре машины и примерно 30 боевиков. Об этом РИА Новости сообщил местный партизан, записавший видео из города.
По словам активиста, его соратники помогли артиллеристам ВС России уничтожить до десяти бойцов ВСУ и четыре автомашины в Зеленовке, а также нанести поражающий удар по военному складу в районе Острова. Подпольщик отметил, что в этом районе также было ликвидировано до двух десятков боевиков ВСУ.
«"Русский Херсон" работает ради освобождения оккупированного нацистами города. Силами нашей организации продолжается сбор и передача сведений о расположении военизированных формирований Украины», — сказал партизан.
Он также рассказал, что для успешного наведения артиллерии подпольщики крепят радиомаяки в местах дислокации военнослужащих ВС Украины в Херсоне. Помимо этого, такие маячки устанавливаются и по всему правобережью области.