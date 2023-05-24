Партизаны из Херсона помогли уничтожить 30 солдат ВСУ и склад с боеприпасами

По словам активиста, его соратники помогли артиллеристам ВС России уничтожить до десяти бойцов ВСУ и четыре автомашины в Зеленовке, а также нанести поражающий удар по военному складу в районе Острова. Подпольщик отметил, что в этом районе также было ликвидировано до двух десятков боевиков ВСУ.