Обозреватель AgoraVox Лемуан указал на неожиданного союзника России

Власти Бразилии выступили за создание единой валюты БРИКС для отказа от американского доллара. Внимание на это обратил обозреватель французского издания AgoraVox Александр Лемуан.
Расчеты в долларах между странами БРИКС становятся неудобными из-за ужесточения санкций США против двух крупнейших стран межгосударственного объединения. Речь идет о России и Китае, отметил автор.
Возможность создания единой валюты приобретает особую актуальность в свете грядущего расширения БРИКС. Лемуан напомнил, что присоединиться к союзу хотят Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
По словам обозревателя, Бразилия и ЮАР выступили за введение общей валюты, чтобы снизить зависимость от доллара. Западные санкции также препятствуют ведению потенциально выгодного сотрудничества с Москвой и Пекином, говорится в статье.