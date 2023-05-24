Житель Амурской области застрелил 18-летнюю сожительницу из охотничьего ружья

Расследование убийства 18-летней девушки завершено в Амурской области. Жительница погибла в результате выстрела в голову зарядом картечи.
Преступление было совершено в ночь на 15 января текущего года. В это время девушка находилась в кафе, что не понравилось ее 23-летнему сожителю. Он высказал свои претензии во время переписки с возлюбленной в соцсетях. Посреди ночи молодой человек пришел домой и взял охотничье ружье, выстрелив жертве в голову.
После этого молодой человек решил снять с себя подозрения. Он вышел на улицу, где встретил товарища и пригласил его в гости. Когда мужчины зашли домой, то обвиняемый сделал вид, что впервые видит тело.
На следующий день после убийства молодой человек сознался в содеянном. Уголовное дело по факту преступления в ближайшее время будет передано в суд.