Браконьеры с Сахалина рискуют провести пять лет в тюрьме за незаконную добычу краба

Два жителя Холмска предстанут перед судом за вылов краба на 900 тысяч рублей. Браконьерам грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы, проинформировала пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Следствие установило, что двое мужчин у села Яблочного незаконно добыли 53 камчатских краба и 11 экземпляров краба волосатого четырехугольного. Для этого сахалинцы применяли крабовые ловушки, установило расследование.
Суммарный ущерб от деятельности подозреваемых составил свыше 900 тыс. рублей и оценивается как особо крупный. Отмечается, что пограничники изъяли краба и успели отпустить его в естественную среду обитания, пока ракообразные еще были живыми.