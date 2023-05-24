CNN: Десантис планирует объявить о своем участии в выборах президента США 24 мая

Известно, что Десантис является сторонником Республиканской партии США. Его основным соперником станет бывший президент страны Дональд Трамп, который также объявил о намерении участвовать в выборах главы государства. Кандидатом от Демократической партии выдвинут действующий американский лидер Джо Байден.