CNN: Десантис планирует объявить о своем участии в выборах президента США 24 мая

Губернатор штата Флорида Рон Десантис намерен объявить о своем присоединении к президентской гонке 24 мая. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя политика.
Соответствующее заявление Десантис сделает во время прямого эфира в социальной сети Twitter. Губернатор будет вести трансляцию совместно с американским миллиардером Илоном Маском, говорится в сообщении телеканала.
Известно, что Десантис является сторонником Республиканской партии США. Его основным соперником станет бывший президент страны Дональд Трамп, который также объявил о намерении участвовать в выборах главы государства. Кандидатом от Демократической партии выдвинут действующий американский лидер Джо Байден.