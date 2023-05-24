Пожар вспыхнул в автобусе с школьниками из Нью-Йорка

Школьный автобус с детьми внутри загорелся в Нью-Йорке. ЧП случилось в районе Квинс, сообщил телеканала abc7NY.
По предварительной информации, огонь вспыхнул в отсеке двигателя транспортного средства, которое перевозило учеников частной школы. Всего в салоне находились шестеро несовершеннолетних. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.
Водитель оперативно среагировал и вывел всех детей из горящего автобуса, поэтому никто не пострадал. Однако огонь успел перекинуться на соседние автомобили. К ликвидации возгорания были привлечены 30 сотрудников противопожарной безопасности и шесть единиц спецтехники.