Пожар вспыхнул в автобусе с школьниками из Нью-Йорка

Водитель оперативно среагировал и вывел всех детей из горящего автобуса, поэтому никто не пострадал. Однако огонь успел перекинуться на соседние автомобили. К ликвидации возгорания были привлечены 30 сотрудников противопожарной безопасности и шесть единиц спецтехники.