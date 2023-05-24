Путин выразил благодарность Додику за нейтралитет Республики Сербской по Украине

Президент России Владимир Путин провел официальную встречу с главой Республики Сербской Милорадом Додиком. Он поблагодарил своего коллегу за нейтральную позицию страны в конфликте на Украине.
Встреча Путина и Додика прошла 23 мая в Москве. Российский лидер выразил уверенность, что только позиция нейтралитета способна привести к какому-то положительному результату в ситуации с Украиной.
«Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине», — заявил Путин.
Глава государства обратил внимание, что тысячи школьников в Республике Сербской проявляют интерес к русскому языку и культуре. Более того, все это поддерживается на государственном уровне.