Злоумышленник ранил 46-летнего жителя Казани из травматического оружия

Сотрудники полиции в Казани ищут преступника, который несколько раз выстрелил в местного жителя из травматического оружия. Об этом передает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.
Очевидцы сообщили в полицию о раненном мужчине, который лежал во дворе дома по улице Тунакова. Прибывшие на место правоохранители установили, что в 46-летнего жителя стреляли из, предположительно, травматического оружия.
Пострадавший мужчина доставлен в больницу, о его состоянии не сообщается. Стражи порядка разыскивают стрелка, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.