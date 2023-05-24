Система ПВО отразила нападение БПЛА в Белгородской области

Украинские вооруженные силы атаковали Белгородскую область с применением беспилотного летательного аппарата. Однако вражеский дрон был успешно сбит системой противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По информации властей, беспилотник разбился над Белгородским районом области. Предварительно установлено, что в результате падения БПЛА никто из жителей региона не пострадал.
«Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб региона. Возможные последствия нападения БПЛА на земле уточняются.