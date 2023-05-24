Гладков: в Белгороде на проезжую часть сброшено взрывное устройство

В Telegram-каналах появилась информация о громких, похожих на взрывы, звуках в Белгороде. Оказалось, что причина в беспилотнике, который сбросил взрывное устройство на проезжую часть. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала. От взрыва повреждения получил легковой автомобиль. Информация о пострадавших уточняется.
«Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Из-за угрозы безопасности местные власти организовали эвакуацию из двух населенных пунктов.