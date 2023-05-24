Новым израильским послом в России назначена работавшая в Казахстане Симона Гальперин

Израиль решил сменить посла в РФ – на должность назначена Симона Гальперин, замглавы департамента Евразии и Западных Балкан израильского МИД, говорится в Twitter-аккаунте ведомства. Ранее Гальперин работала зампосла в Казахстане и Южной Корее.
Глава израильской дипломатии Эли Коэн также пожелал дипломату успехов на ее будущем посту. Отмечается, что вскоре назначение Гальперин должны согласовать в правительстве.
В данный момент израильским послом в России является Александр Бен Цви, работающий на этой должности с 2020 года.
К слову, сама Симона Гальперин родилась в латвийской Риге и заступила на дипломатическую службу 30 лет назад. Дипломат успела поработать послом Иерусалима в Сингапуре, Восточном Тиморе и на других должностях.