Целью Артемовска был не сам Артемовск, а «бахмутская мясорубка» — Пригожин

В ходе интервью он также затронул несколько других, болезненных тем. Так, он осветил проблемы в российской армии, оценил возможность применения ядерного оружия на Украине, порассуждал о «золотой молодежи», предположил, как можно улучшить позиции РФ в зоне спецоперации. Всего разговор Пригожина с Долговым длился больше часа.