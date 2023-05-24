Целью Артемовска был не сам Артемовск, а «бахмутская мясорубка» — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал большое интервью политконсультанту Константину Долгову. В ходе беседы бизнесмен высказался об освобождении донецкого Артемовска, работе «вагнеровцев» и ответил на «неудобные» вопросы.
Пригожин напомнил, что 20 мая ЧВК «Вагнер» полностью освободила территорию Артемовска. Вскоре позиции в городе будут переданы в распоряжение Минобороны РФ.
По словам основателя "оркестра", бойцы нарисовали четкие административные границы города. Они педантично, до квадратного сантиметра вычистили населенный пункт, тем самым выполнив задачу по взятию Артемовска.
«Целью Артемовска был не сам Артемовск, а "бахмутская мясорубка". И в Артемовске мы, собственно говоря, уничтожили всех, кого должны были уничтожить, выполнили задачу. И сейчас ЧВК "Вагнер" вынуждена выйти на то, чтобы переформатироваться и изменить определенные свои управленческие вещи, дооборудоваться, довооружиться», — заявил Пригожин.
В ходе интервью он также затронул несколько других, болезненных тем. Так, он осветил проблемы в российской армии, оценил возможность применения ядерного оружия на Украине, порассуждал о «золотой молодежи», предположил, как можно улучшить позиции РФ в зоне спецоперации. Всего разговор Пригожина с Долговым длился больше часа.